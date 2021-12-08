시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / R Factor Broker Papperstone
Raphael Minato

R Factor Broker Papperstone

Raphael Minato
2 리뷰
안정성
254
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 260%
Pepperstone-Edge12
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
7 945
이익 거래:
5 279 (66.44%)
손실 거래:
2 666 (33.56%)
최고의 거래:
46.08 AUD
최악의 거래:
-43.20 AUD
총 수익:
4 017.64 AUD (259 375 pips)
총 손실:
-3 991.78 AUD (212 724 pips)
연속 최대 이익:
31 (11.45 AUD)
연속 최대 이익:
46.08 AUD (1)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
19.16%
최대 입금량:
51.33%
최근 거래:
1 일 전
주별 거래 수:
23
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
0.04
롱(주식매수):
3 309 (41.65%)
숏(주식차입매도):
4 636 (58.35%)
수익 요인:
1.01
기대수익:
0.00 AUD
평균 이익:
0.76 AUD
평균 손실:
-1.50 AUD
연속 최대 손실:
14 (-137.38 AUD)
연속 최대 손실:
-137.86 AUD (9)
월별 성장률:
8.68%
연간 예측:
106.96%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
358.64 AUD
최대한의:
697.63 AUD (179.81%)
상대적 삭감:
잔고별:
74.14% (697.63 AUD)
자본금별:
27.85% (165.73 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
EURAUD 674
EURUSD 617
GBPUSD 612
USDCAD 602
EURGBP 585
AUDCAD 474
USDCHF 444
EURCAD 439
GBPAUD 406
AUDUSD 401
GBPCAD 375
USDJPY 373
EURSGD 284
EURJPY 273
GBPCHF 157
EURCHF 150
XAUUSD 129
AUDJPY 128
NZDUSD 122
AUDCHF 107
NZDJPY 78
NZDCHF 71
CADCHF 70
GBPJPY 68
XAUCHF 61
XAUAUD 61
XAUEUR 52
XAUJPY 42
XAUGBP 35
AUDNZD 32
CHFJPY 23
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURAUD 84
EURUSD -14
GBPUSD 28
USDCAD 38
EURGBP -4
AUDCAD -47
USDCHF 42
EURCAD -3
GBPAUD 60
AUDUSD -22
GBPCAD -11
USDJPY -11
EURSGD -19
EURJPY -3
GBPCHF -42
EURCHF 19
XAUUSD 29
AUDJPY -34
NZDUSD -31
AUDCHF 10
NZDJPY -32
NZDCHF -11
CADCHF -3
GBPJPY 0
XAUCHF 13
XAUAUD 26
XAUEUR 6
XAUJPY -21
XAUGBP 4
AUDNZD 4
CHFJPY -37
200 400 600
200 400 600
200 400 600
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURAUD 14K
EURUSD 924
GBPUSD 5.3K
USDCAD 7.7K
EURGBP 2.7K
AUDCAD 1.7K
USDCHF 2.5K
EURCAD 3K
GBPAUD 2.4K
AUDUSD 3.2K
GBPCAD 1.9K
USDJPY -4K
EURSGD 146
EURJPY 2.3K
GBPCHF 594
EURCHF 2.2K
XAUUSD 2.6K
AUDJPY 219
NZDUSD -1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY -1.4K
NZDCHF -556
CADCHF 140
GBPJPY 508
XAUCHF 1.2K
XAUAUD 3.7K
XAUEUR 579
XAUJPY -2.3K
XAUGBP 554
AUDNZD 274
CHFJPY -1.4K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +46.08 AUD
최악의 거래: -43 AUD
연속 최대 이익: 1
연속 최대 손실: 9
연속 최대 이익: +11.45 AUD
연속 최대 손실: -137.38 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Pepperstone-Edge12"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 145
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 172
Axi.SVG-US10-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 297
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.60 × 1704
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 500
Coinexx-Demo
1.00 × 4
GoMarkets-Real 10
1.50 × 8
Osprey-Live
1.50 × 4
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
Pepperstone-Edge12
1.80 × 12040
ICMarketsSC-Live08
1.84 × 118
ATCBrokers-Live 1
1.85 × 555
ICMarketsSC-Live23
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 69
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
35 더...
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
Hi  !!

**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading

R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.

It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200

R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.

It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!

Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:

Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
평균 평점:
Antonio Franco
891
Antonio Franco 2021.12.08 01:19 
 

not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider

Abebe Mantovanni Sia
191
Abebe Mantovanni Sia 2021.10.14 03:13 
 

사용자가 평가에 대한 코멘트를 남기지 않았습니다

2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.06 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.04 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.05 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.23 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.07.24 23:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
R Factor Broker Papperstone
월별 30 USD
260%
0
0
USD
847
AUD
254
100%
7 945
66%
19%
1.00
0.00
AUD
74%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.