Raphael Minato

R Factor Broker Papperstone

Raphael Minato
2 recensioni
Affidabilità
238 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2021 181%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
7 682
Profit Trade:
5 084 (66.18%)
Loss Trade:
2 598 (33.82%)
Best Trade:
46.08 AUD
Worst Trade:
-43.20 AUD
Profitto lordo:
3 561.35 AUD (244 606 pips)
Perdita lorda:
-3 720.61 AUD (203 923 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (11.45 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
46.08 AUD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.14%
Massimo carico di deposito:
51.33%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
3 183 (41.43%)
Short Trade:
4 499 (58.57%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
0.70 AUD
Perdita media:
-1.43 AUD
Massime perdite consecutive:
14 (-137.38 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-137.86 AUD (9)
Crescita mensile:
12.58%
Previsione annuale:
155.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
358.64 AUD
Massimale:
697.63 AUD (179.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.14% (697.63 AUD)
Per equità:
27.85% (165.73 AUD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURAUD 652
EURUSD 597
GBPUSD 587
EURGBP 576
USDCAD 575
AUDCAD 474
EURCAD 439
USDCHF 411
GBPAUD 393
GBPCAD 375
AUDUSD 364
USDJPY 359
EURSGD 284
EURJPY 259
GBPCHF 149
EURCHF 129
XAUUSD 129
AUDJPY 128
NZDUSD 122
AUDCHF 107
NZDJPY 78
NZDCHF 71
CADCHF 70
GBPJPY 68
XAUCHF 61
XAUAUD 61
XAUEUR 52
XAUJPY 42
XAUGBP 35
CHFJPY 23
AUDNZD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURAUD 53
EURUSD -3
GBPUSD 21
EURGBP -5
USDCAD 7
AUDCAD -47
EURCAD -3
USDCHF 12
GBPAUD 32
GBPCAD -11
AUDUSD -19
USDJPY -30
EURSGD -19
EURJPY -8
GBPCHF -45
EURCHF 22
XAUUSD 29
AUDJPY -34
NZDUSD -31
AUDCHF 10
NZDJPY -32
NZDCHF -11
CADCHF -3
GBPJPY 0
XAUCHF 13
XAUAUD 26
XAUEUR 6
XAUJPY -21
XAUGBP 4
CHFJPY -37
AUDNZD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURAUD 13K
EURUSD 1.2K
GBPUSD 4.9K
EURGBP 2.6K
USDCAD 6.1K
AUDCAD 1.7K
EURCAD 3K
USDCHF 1.6K
GBPAUD 1.9K
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 2.4K
USDJPY -4.4K
EURSGD 146
EURJPY 1.4K
GBPCHF 250
EURCHF 2.5K
XAUUSD 2.6K
AUDJPY 219
NZDUSD -1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY -1.4K
NZDCHF -556
CADCHF 140
GBPJPY 508
XAUCHF 1.2K
XAUAUD 3.7K
XAUEUR 579
XAUJPY -2.3K
XAUGBP 554
CHFJPY -1.4K
AUDNZD 710
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +46.08 AUD
Worst Trade: -43 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.45 AUD
Massima perdita consecutiva: -137.38 AUD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 145
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 172
Axi.SVG-US10-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 297
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.60 × 1704
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 500
Coinexx-Demo
1.00 × 4
Osprey-Live
1.50 × 4
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
Pepperstone-Edge12
1.80 × 12040
ICMarketsSC-Live08
1.84 × 118
ATCBrokers-Live 1
1.85 × 555
ICMarketsSC-Live23
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 69
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
Pepperstone-Edge04
2.85 × 357
34 più
Valutazione media:
Antonio Franco
652
Antonio Franco 2021.12.08 01:19 
 

not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider

Abebe Mantovanni Sia
191
Abebe Mantovanni Sia 2021.10.14 03:13 
 

L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione

2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.06 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.04 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.05 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.23 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.07.24 23:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
R Factor Broker Papperstone
30USD al mese
181%
0
0
USD
662
AUD
238
100%
7 682
66%
16%
0.95
-0.02
AUD
74%
1:500
Copia

