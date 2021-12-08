- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
7 682
Profit Trade:
5 084 (66.18%)
Loss Trade:
2 598 (33.82%)
Best Trade:
46.08 AUD
Worst Trade:
-43.20 AUD
Profitto lordo:
3 561.35 AUD (244 606 pips)
Perdita lorda:
-3 720.61 AUD (203 923 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (11.45 AUD)
Massimo profitto consecutivo:
46.08 AUD (1)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
16.14%
Massimo carico di deposito:
51.33%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.23
Long Trade:
3 183 (41.43%)
Short Trade:
4 499 (58.57%)
Fattore di profitto:
0.96
Profitto previsto:
-0.02 AUD
Profitto medio:
0.70 AUD
Perdita media:
-1.43 AUD
Massime perdite consecutive:
14 (-137.38 AUD)
Massima perdita consecutiva:
-137.86 AUD (9)
Crescita mensile:
12.58%
Previsione annuale:
155.93%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
358.64 AUD
Massimale:
697.63 AUD (179.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
74.14% (697.63 AUD)
Per equità:
27.85% (165.73 AUD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURAUD
|652
|EURUSD
|597
|GBPUSD
|587
|EURGBP
|576
|USDCAD
|575
|AUDCAD
|474
|EURCAD
|439
|USDCHF
|411
|GBPAUD
|393
|GBPCAD
|375
|AUDUSD
|364
|USDJPY
|359
|EURSGD
|284
|EURJPY
|259
|GBPCHF
|149
|EURCHF
|129
|XAUUSD
|129
|AUDJPY
|128
|NZDUSD
|122
|AUDCHF
|107
|NZDJPY
|78
|NZDCHF
|71
|CADCHF
|70
|GBPJPY
|68
|XAUCHF
|61
|XAUAUD
|61
|XAUEUR
|52
|XAUJPY
|42
|XAUGBP
|35
|CHFJPY
|23
|AUDNZD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURAUD
|53
|EURUSD
|-3
|GBPUSD
|21
|EURGBP
|-5
|USDCAD
|7
|AUDCAD
|-47
|EURCAD
|-3
|USDCHF
|12
|GBPAUD
|32
|GBPCAD
|-11
|AUDUSD
|-19
|USDJPY
|-30
|EURSGD
|-19
|EURJPY
|-8
|GBPCHF
|-45
|EURCHF
|22
|XAUUSD
|29
|AUDJPY
|-34
|NZDUSD
|-31
|AUDCHF
|10
|NZDJPY
|-32
|NZDCHF
|-11
|CADCHF
|-3
|GBPJPY
|0
|XAUCHF
|13
|XAUAUD
|26
|XAUEUR
|6
|XAUJPY
|-21
|XAUGBP
|4
|CHFJPY
|-37
|AUDNZD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURAUD
|13K
|EURUSD
|1.2K
|GBPUSD
|4.9K
|EURGBP
|2.6K
|USDCAD
|6.1K
|AUDCAD
|1.7K
|EURCAD
|3K
|USDCHF
|1.6K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|2.4K
|USDJPY
|-4.4K
|EURSGD
|146
|EURJPY
|1.4K
|GBPCHF
|250
|EURCHF
|2.5K
|XAUUSD
|2.6K
|AUDJPY
|219
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|-1.4K
|NZDCHF
|-556
|CADCHF
|140
|GBPJPY
|508
|XAUCHF
|1.2K
|XAUAUD
|3.7K
|XAUEUR
|579
|XAUJPY
|-2.3K
|XAUGBP
|554
|CHFJPY
|-1.4K
|AUDNZD
|710
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +46.08 AUD
Worst Trade: -43 AUD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +11.45 AUD
Massima perdita consecutiva: -137.38 AUD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 6
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 145
|
ICMarketsSC-Live10
|0.22 × 172
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 297
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.60 × 1704
|
ICMarketsSC-Live24
|0.85 × 500
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
Pepperstone-Edge12
|1.80 × 12040
|
ICMarketsSC-Live08
|1.84 × 118
|
ATCBrokers-Live 1
|1.85 × 555
|
ICMarketsSC-Live23
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 69
|
ICMarketsSC-Live09
|2.36 × 11
|
Pepperstone-Edge04
|2.85 × 357
34 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Hi !!
**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading
R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.
It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200
R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.
It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!
Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:
Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200
Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
181%
0
0
USD
USD
662
AUD
AUD
238
100%
7 682
66%
16%
0.95
-0.02
AUD
AUD
74%
1:500
not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider
L'utente non ha lasciato alcun commento sulla valutazione