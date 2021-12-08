- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
7 691
Kârla kapanan işlemler:
5 088 (66.15%)
Zararla kapanan işlemler:
2 603 (33.84%)
En iyi işlem:
46.08 AUD
En kötü işlem:
-43.20 AUD
Brüt kâr:
3 568.23 AUD (244 916 pips)
Brüt zarar:
-3 759.34 AUD (205 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (11.45 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
46.08 AUD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
16.14%
Maks. mevduat yükü:
51.33%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
3 187 (41.44%)
Satış işlemleri:
4 504 (58.56%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.70 AUD
Ortalama zarar:
-1.44 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-137.38 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.86 AUD (9)
Aylık büyüme:
6.65%
Yıllık tahmin:
80.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
358.64 AUD
Maksimum:
697.63 AUD (179.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.14% (697.63 AUD)
Varlığa göre:
27.85% (165.73 AUD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURAUD
|653
|EURUSD
|599
|GBPUSD
|587
|EURGBP
|576
|USDCAD
|576
|AUDCAD
|474
|EURCAD
|439
|USDCHF
|413
|GBPAUD
|393
|GBPCAD
|375
|AUDUSD
|366
|USDJPY
|359
|EURSGD
|284
|EURJPY
|260
|GBPCHF
|149
|EURCHF
|129
|XAUUSD
|129
|AUDJPY
|128
|NZDUSD
|122
|AUDCHF
|107
|NZDJPY
|78
|NZDCHF
|71
|CADCHF
|70
|GBPJPY
|68
|XAUCHF
|61
|XAUAUD
|61
|XAUEUR
|52
|XAUJPY
|42
|XAUGBP
|35
|CHFJPY
|23
|AUDNZD
|12
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURAUD
|55
|EURUSD
|-4
|GBPUSD
|21
|EURGBP
|-5
|USDCAD
|9
|AUDCAD
|-47
|EURCAD
|-3
|USDCHF
|8
|GBPAUD
|32
|GBPCAD
|-11
|AUDUSD
|-43
|USDJPY
|-30
|EURSGD
|-19
|EURJPY
|-7
|GBPCHF
|-45
|EURCHF
|22
|XAUUSD
|29
|AUDJPY
|-34
|NZDUSD
|-31
|AUDCHF
|10
|NZDJPY
|-32
|NZDCHF
|-11
|CADCHF
|-3
|GBPJPY
|0
|XAUCHF
|13
|XAUAUD
|26
|XAUEUR
|6
|XAUJPY
|-21
|XAUGBP
|4
|CHFJPY
|-37
|AUDNZD
|4
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURAUD
|13K
|EURUSD
|1.1K
|GBPUSD
|4.9K
|EURGBP
|2.6K
|USDCAD
|6.2K
|AUDCAD
|1.7K
|EURCAD
|3K
|USDCHF
|1.5K
|GBPAUD
|1.9K
|GBPCAD
|1.9K
|AUDUSD
|1.4K
|USDJPY
|-4.4K
|EURSGD
|146
|EURJPY
|1.5K
|GBPCHF
|250
|EURCHF
|2.5K
|XAUUSD
|2.6K
|AUDJPY
|219
|NZDUSD
|-1.1K
|AUDCHF
|1.4K
|NZDJPY
|-1.4K
|NZDCHF
|-556
|CADCHF
|140
|GBPJPY
|508
|XAUCHF
|1.2K
|XAUAUD
|3.7K
|XAUEUR
|579
|XAUJPY
|-2.3K
|XAUGBP
|554
|CHFJPY
|-1.4K
|AUDNZD
|710
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +46.08 AUD
En kötü işlem: -43 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.45 AUD
Maksimum ardışık zarar: -137.38 AUD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Fyntura-Live
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 6
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live08
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 7
|0.14 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.21 × 145
|
ICMarketsSC-Live10
|0.22 × 172
|
GoMarkets-Real 10
|0.25 × 4
|
Axi.SVG-US10-Live
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live32
|0.36 × 297
|
Pepperstone-Edge07
|0.58 × 33
|
ICMarketsSC-Live07
|0.60 × 1704
|
ICMarketsSC-Live24
|0.85 × 500
|
Coinexx-Demo
|1.00 × 4
|
Osprey-Live
|1.50 × 4
|
Pepperstone-Edge01
|1.75 × 8
|
ICMarketsSC-Live15
|1.78 × 23
|
Pepperstone-Edge12
|1.80 × 12040
|
ICMarketsSC-Live08
|1.84 × 118
|
ATCBrokers-Live 1
|1.85 × 555
|
ICMarketsSC-Live23
|1.93 × 14
|
ICMarketsSC-Live20
|2.35 × 69
|
ICMarketsSC-Live09
|2.36 × 11
Hi !!
**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading
R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.
It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200
R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.
It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!
Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:
Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200
Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
168%
0
0
USD
USD
631
AUD
AUD
238
100%
7 691
66%
16%
0.94
-0.02
AUD
AUD
74%
1:500
not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider
Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı