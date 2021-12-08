SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / R Factor Broker Papperstone
Raphael Minato

R Factor Broker Papperstone

Raphael Minato
2 inceleme
Güvenilirlik
238 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 168%
Pepperstone-Edge12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
7 691
Kârla kapanan işlemler:
5 088 (66.15%)
Zararla kapanan işlemler:
2 603 (33.84%)
En iyi işlem:
46.08 AUD
En kötü işlem:
-43.20 AUD
Brüt kâr:
3 568.23 AUD (244 916 pips)
Brüt zarar:
-3 759.34 AUD (205 160 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (11.45 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
46.08 AUD (1)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
16.14%
Maks. mevduat yükü:
51.33%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
22
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.27
Alış işlemleri:
3 187 (41.44%)
Satış işlemleri:
4 504 (58.56%)
Kâr faktörü:
0.95
Beklenen getiri:
-0.02 AUD
Ortalama kâr:
0.70 AUD
Ortalama zarar:
-1.44 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-137.38 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.86 AUD (9)
Aylık büyüme:
6.65%
Yıllık tahmin:
80.74%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
358.64 AUD
Maksimum:
697.63 AUD (179.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
74.14% (697.63 AUD)
Varlığa göre:
27.85% (165.73 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURAUD 653
EURUSD 599
GBPUSD 587
EURGBP 576
USDCAD 576
AUDCAD 474
EURCAD 439
USDCHF 413
GBPAUD 393
GBPCAD 375
AUDUSD 366
USDJPY 359
EURSGD 284
EURJPY 260
GBPCHF 149
EURCHF 129
XAUUSD 129
AUDJPY 128
NZDUSD 122
AUDCHF 107
NZDJPY 78
NZDCHF 71
CADCHF 70
GBPJPY 68
XAUCHF 61
XAUAUD 61
XAUEUR 52
XAUJPY 42
XAUGBP 35
CHFJPY 23
AUDNZD 12
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURAUD 55
EURUSD -4
GBPUSD 21
EURGBP -5
USDCAD 9
AUDCAD -47
EURCAD -3
USDCHF 8
GBPAUD 32
GBPCAD -11
AUDUSD -43
USDJPY -30
EURSGD -19
EURJPY -7
GBPCHF -45
EURCHF 22
XAUUSD 29
AUDJPY -34
NZDUSD -31
AUDCHF 10
NZDJPY -32
NZDCHF -11
CADCHF -3
GBPJPY 0
XAUCHF 13
XAUAUD 26
XAUEUR 6
XAUJPY -21
XAUGBP 4
CHFJPY -37
AUDNZD 4
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURAUD 13K
EURUSD 1.1K
GBPUSD 4.9K
EURGBP 2.6K
USDCAD 6.2K
AUDCAD 1.7K
EURCAD 3K
USDCHF 1.5K
GBPAUD 1.9K
GBPCAD 1.9K
AUDUSD 1.4K
USDJPY -4.4K
EURSGD 146
EURJPY 1.5K
GBPCHF 250
EURCHF 2.5K
XAUUSD 2.6K
AUDJPY 219
NZDUSD -1.1K
AUDCHF 1.4K
NZDJPY -1.4K
NZDCHF -556
CADCHF 140
GBPJPY 508
XAUCHF 1.2K
XAUAUD 3.7K
XAUEUR 579
XAUJPY -2.3K
XAUGBP 554
CHFJPY -1.4K
AUDNZD 710
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +46.08 AUD
En kötü işlem: -43 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +11.45 AUD
Maksimum ardışık zarar: -137.38 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Fyntura-Live
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 6
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Tickmill-Live08
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
FusionMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 7
0.14 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.21 × 145
ICMarketsSC-Live10
0.22 × 172
GoMarkets-Real 10
0.25 × 4
Axi.SVG-US10-Live
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live32
0.36 × 297
Pepperstone-Edge07
0.58 × 33
ICMarketsSC-Live07
0.60 × 1704
ICMarketsSC-Live24
0.85 × 500
Coinexx-Demo
1.00 × 4
Osprey-Live
1.50 × 4
Pepperstone-Edge01
1.75 × 8
ICMarketsSC-Live15
1.78 × 23
Pepperstone-Edge12
1.80 × 12040
ICMarketsSC-Live08
1.84 × 118
ATCBrokers-Live 1
1.85 × 555
ICMarketsSC-Live23
1.93 × 14
ICMarketsSC-Live20
2.35 × 69
ICMarketsSC-Live09
2.36 × 11
35 daha fazla...
Hi  !!

**Telegram Group** - https://t.me/RFactorAlgotrading

R Factor is one EA you can count on. True skin in the game! This is where I trade my savings.

It is a long term expert advisor with years of live performance available, here you go: https://www.mql5.com/en/market/product/60200

R Factor EA has a built-in Dynamic Portfolio Management System, inspired on Kelly Criterion analysis. It really helps on the management of several pairs and their performance on the portfolio.

It is hard to find other EAs with almost 3 years of live published performance on many accounts. If you are looking for a long term strategy, don´t miss R Factor!

Live Performances ranging from 599% on conservative portfolios up to amazing 11.200,00% on higher risk settings! Check it out:

Buy version for Metatrader 4 - https://www.mql5.com/en/market/product/60200

Buy version for Metatrader 5 - https://www.mql5.com/en/market/product/71591
Ortalama derecelendirme:
Antonio Franco
653
Antonio Franco 2021.12.08 01:19 
 

not worth it. such low tp the suscribers will end in more losses than the provider

Abebe Mantovanni Sia
191
Abebe Mantovanni Sia 2021.10.14 03:13 
 

Kullanıcı incelemeye herhangi bir yorum bırakmadı

2025.01.06 20:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.12.26 06:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.11.07 20:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.11.07 08:58
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.09.05 22:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.09.05 03:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.02.06 21:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.02.06 00:39
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2024.01.04 22:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2024.01.04 21:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2023.12.28 02:51
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2023.12.05 23:23
A large drawdown may occur on the account again
2023.01.03 22:15
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.12.22 11:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.07.01 10:37
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
2022.06.21 22:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2022.06.20 04:13
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2022.01.04 22:05
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2021.12.23 03:02
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2021.07.24 23:10
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:400
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
R Factor Broker Papperstone
Ayda 30 USD
168%
0
0
USD
631
AUD
238
100%
7 691
66%
16%
0.94
-0.02
AUD
74%
1:500
