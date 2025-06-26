- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
807
利益トレード:
702 (86.98%)
損失トレード:
105 (13.01%)
ベストトレード:
40.80 USD
最悪のトレード:
-20.55 USD
総利益:
972.67 USD (550 789 pips)
総損失:
-569.03 USD (471 386 pips)
最大連続の勝ち:
54 (27.00 USD)
最大連続利益:
58.21 USD (6)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
4.89%
最大入金額:
126.22%
最近のトレード:
19 日前
1週間当たりの取引:
0
平均保有時間:
28 分
リカバリーファクター:
7.79
長いトレード:
376 (46.59%)
短いトレード:
431 (53.41%)
プロフィットファクター:
1.71
期待されたペイオフ:
0.50 USD
平均利益:
1.39 USD
平均損失:
-5.42 USD
最大連続の負け:
3 (-49.65 USD)
最大連続損失:
-49.65 USD (3)
月間成長:
6.18%
年間予想:
75.04%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
51.82 USD (8.53%)
比較ドローダウン:
残高による:
13.93% (49.65 USD)
エクイティによる:
71.23% (196.51 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|807
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSDm
|404
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSDm
|79K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +40.80 USD
最悪のトレード: -21 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +27.00 USD
最大連続損失: -49.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real18"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Happy Trading
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
365%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
26
99%
807
86%
5%
1.70
0.50
USD
USD
71%
1:500