- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
807
盈利交易:
702 (86.98%)
亏损交易:
105 (13.01%)
最好交易:
40.80 USD
最差交易:
-20.55 USD
毛利:
972.67 USD (550 789 pips)
毛利亏损:
-569.03 USD (471 386 pips)
最大连续赢利:
54 (27.00 USD)
最大连续盈利:
58.21 USD (6)
夏普比率:
0.13
交易活动:
4.89%
最大入金加载:
126.22%
最近交易:
17 几天前
每周交易:
0
平均持有时间:
28 分钟
采收率:
7.79
长期交易:
376 (46.59%)
短期交易:
431 (53.41%)
利润因子:
1.71
预期回报:
0.50 USD
平均利润:
1.39 USD
平均损失:
-5.42 USD
最大连续失误:
3 (-49.65 USD)
最大连续亏损:
-49.65 USD (3)
每月增长:
6.18%
年度预测:
75.04%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
51.82 USD (8.53%)
相对跌幅:
结余:
13.93% (49.65 USD)
净值:
71.23% (196.51 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|807
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSDm
|404
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSDm
|79K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +40.80 USD
最差交易: -21 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 3
最大连续盈利: +27.00 USD
最大连续亏损: -49.65 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real18 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
Happy Trading
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
365%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
26
99%
807
86%
5%
1.70
0.50
USD
USD
71%
1:500