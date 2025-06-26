SeñalesSecciones
Joy Hendri

NewEraTradeSP

Joy Hendri
0 comentarios
Fiabilidad
26 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 365%
Exness-Real18
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
807
Transacciones Rentables:
702 (86.98%)
Transacciones Irrentables:
105 (13.01%)
Mejor transacción:
40.80 USD
Peor transacción:
-20.55 USD
Beneficio Bruto:
972.67 USD (550 789 pips)
Pérdidas Brutas:
-569.03 USD (471 386 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
54 (27.00 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
58.21 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
4.89%
Carga máxima del depósito:
126.22%
Último trade:
17 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
28 minutos
Factor de Recuperación:
7.79
Transacciones Largas:
376 (46.59%)
Transacciones Cortas:
431 (53.41%)
Factor de Beneficio:
1.71
Beneficio Esperado:
0.50 USD
Beneficio medio:
1.39 USD
Pérdidas medias:
-5.42 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-49.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-49.65 USD (3)
Crecimiento al mes:
6.18%
Pronóstico anual:
75.04%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
51.82 USD (8.53%)
Reducción relativa:
De balance:
13.93% (49.65 USD)
De fondos:
71.23% (196.51 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSDm 807
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSDm 404
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSDm 79K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +40.80 USD
Peor transacción: -21 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +27.00 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real18" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Happy Trading


2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 16:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
