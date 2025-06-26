SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / NewEraTradeSP
Joy Hendri

NewEraTradeSP

Joy Hendri
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 258%
Exness-Real18
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
567
Kârla kapanan işlemler:
490 (86.41%)
Zararla kapanan işlemler:
77 (13.58%)
En iyi işlem:
40.80 USD
En kötü işlem:
-20.55 USD
Brüt kâr:
664.00 USD (385 832 pips)
Brüt zarar:
-384.95 USD (327 743 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
24 (12.00 USD)
Maksimum ardışık kâr:
50.19 USD (12)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
7.99%
Maks. mevduat yükü:
126.22%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
30
Ort. tutma süresi:
37 dakika
Düzelme faktörü:
5.62
Alış işlemleri:
277 (48.85%)
Satış işlemleri:
290 (51.15%)
Kâr faktörü:
1.72
Beklenen getiri:
0.49 USD
Ortalama kâr:
1.36 USD
Ortalama zarar:
-5.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-49.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.65 USD (3)
Aylık büyüme:
18.26%
Yıllık tahmin:
221.59%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.65 USD (11.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.93% (49.65 USD)
Varlığa göre:
71.23% (196.51 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSDm 567
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSDm 279
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSDm 58K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +40.80 USD
En kötü işlem: -21 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +12.00 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real18" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Happy Trading


İnceleme yok
2025.08.21 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 16:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 02:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.06.26 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
NewEraTradeSP
Ayda 30 USD
258%
0
0
USD
371
USD
16
99%
567
86%
8%
1.72
0.49
USD
71%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.