Joy Hendri

NewEraTradeSP

Joy Hendri
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
26 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 365%
Exness-Real18
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
807
Gewinntrades:
702 (86.98%)
Verlusttrades:
105 (13.01%)
Bester Trade:
40.80 USD
Schlechtester Trade:
-20.55 USD
Bruttoprofit:
972.67 USD (550 789 pips)
Bruttoverlust:
-569.03 USD (471 386 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
54 (27.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
58.21 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
4.89%
Max deposit load:
126.22%
Letzter Trade:
20 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
28 Minuten
Erholungsfaktor:
7.79
Long-Positionen:
376 (46.59%)
Short-Positionen:
431 (53.41%)
Profit-Faktor:
1.71
Mathematische Gewinnerwartung:
0.50 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.39 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.42 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-49.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-49.65 USD (3)
Wachstum pro Monat :
2.29%
Jahresprognose:
27.83%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
51.82 USD (8.53%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
13.93% (49.65 USD)
Kapital:
71.23% (196.51 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSDm 807
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSDm 404
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSDm 79K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +40.80 USD
Schlechtester Trade: -21 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +27.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real18" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Happy Trading


Keine Bewertungen
2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 16:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
