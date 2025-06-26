- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
807
Прибыльных трейдов:
702 (86.98%)
Убыточных трейдов:
105 (13.01%)
Лучший трейд:
40.80 USD
Худший трейд:
-20.55 USD
Общая прибыль:
972.67 USD (550 789 pips)
Общий убыток:
-569.03 USD (471 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (27.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.21 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
4.89%
Макс. загрузка депозита:
126.22%
Последний трейд:
16 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
7.79
Длинных трейдов:
376 (46.59%)
Коротких трейдов:
431 (53.41%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-5.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.65 USD (3)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
75.04%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.82 USD (8.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.93% (49.65 USD)
По эквити:
71.23% (196.51 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSDm
|807
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSDm
|404
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSDm
|79K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +40.80 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.00 USD
Макс. убыток в серии: -49.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Happy Trading
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
365%
0
0
USD
USD
510
USD
USD
26
99%
807
86%
5%
1.70
0.50
USD
USD
71%
1:500