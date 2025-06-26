СигналыРазделы
NewEraTradeSP
Joy Hendri

NewEraTradeSP

Joy Hendri
0 отзывов
Надежность
26 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 365%
Exness-Real18
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
807
Прибыльных трейдов:
702 (86.98%)
Убыточных трейдов:
105 (13.01%)
Лучший трейд:
40.80 USD
Худший трейд:
-20.55 USD
Общая прибыль:
972.67 USD (550 789 pips)
Общий убыток:
-569.03 USD (471 386 pips)
Макс. серия выигрышей:
54 (27.00 USD)
Макс. прибыль в серии:
58.21 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
4.89%
Макс. загрузка депозита:
126.22%
Последний трейд:
16 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
28 минут
Фактор восстановления:
7.79
Длинных трейдов:
376 (46.59%)
Коротких трейдов:
431 (53.41%)
Профит фактор:
1.71
Мат. ожидание:
0.50 USD
Средняя прибыль:
1.39 USD
Средний убыток:
-5.42 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-49.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-49.65 USD (3)
Прирост в месяц:
6.18%
Годовой прогноз:
75.04%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
51.82 USD (8.53%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
13.93% (49.65 USD)
По эквити:
71.23% (196.51 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSDm 807
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSDm 404
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSDm 79K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +40.80 USD
Худший трейд: -21 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +27.00 USD
Макс. убыток в серии: -49.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real18" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Happy Trading


Нет отзывов
2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 16:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.