Joy Hendri

NewEraTradeSP

Joy Hendri
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 258%
Exness-Real18
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
567
Profit Trade:
490 (86.41%)
Loss Trade:
77 (13.58%)
Best Trade:
40.80 USD
Worst Trade:
-20.55 USD
Profitto lordo:
664.00 USD (385 832 pips)
Perdita lorda:
-384.95 USD (327 743 pips)
Vincite massime consecutive:
24 (12.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50.19 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
7.99%
Massimo carico di deposito:
126.22%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
30
Tempo di attesa medio:
37 minuti
Fattore di recupero:
5.62
Long Trade:
277 (48.85%)
Short Trade:
290 (51.15%)
Fattore di profitto:
1.72
Profitto previsto:
0.49 USD
Profitto medio:
1.36 USD
Perdita media:
-5.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-49.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.65 USD (3)
Crescita mensile:
19.85%
Previsione annuale:
240.88%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.65 USD (11.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.93% (49.65 USD)
Per equità:
71.23% (196.51 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDm 567
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDm 279
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDm 58K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +40.80 USD
Worst Trade: -21 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.00 USD
Massima perdita consecutiva: -49.65 USD

2025.08.21 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 16:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 03:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.26 02:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.06.26 02:51
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
