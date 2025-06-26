SinaisSeções
Joy Hendri

NewEraTradeSP

Joy Hendri
0 comentários
Confiabilidade
26 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 365%
Exness-Real18
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
807
Negociações com lucro:
702 (86.98%)
Negociações com perda:
105 (13.01%)
Melhor negociação:
40.80 USD
Pior negociação:
-20.55 USD
Lucro bruto:
972.67 USD (550 789 pips)
Perda bruta:
-569.03 USD (471 386 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
54 (27.00 USD)
Máximo lucro consecutivo:
58.21 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
4.89%
Depósito máximo carregado:
126.22%
Último negócio:
18 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
28 minutos
Fator de recuperação:
7.79
Negociações longas:
376 (46.59%)
Negociações curtas:
431 (53.41%)
Fator de lucro:
1.71
Valor esperado:
0.50 USD
Lucro médio:
1.39 USD
Perda média:
-5.42 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-49.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-49.65 USD (3)
Crescimento mensal:
6.18%
Previsão anual:
75.04%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
51.82 USD (8.53%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
13.93% (49.65 USD)
Pelo Capital Líquido:
71.23% (196.51 USD)

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real18" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Happy Trading


Sem comentários
2025.12.15 17:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 08:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.21 02:52
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 01:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.08.21 00:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 16:18
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.20 05:53
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.12 05:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.28 08:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.12 05:37
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.07.11 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 02:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
High current drawdown in 42% indicates the absence of risk limitation
2025.07.11 00:54
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.03 12:45
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.03 11:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.30 03:48
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.06.30 03:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
