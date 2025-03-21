- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
188
利益トレード:
158 (84.04%)
損失トレード:
30 (15.96%)
ベストトレード:
12.84 USD
最悪のトレード:
-29.50 USD
総利益:
739.02 USD (74 818 pips)
総損失:
-631.49 USD (63 324 pips)
最大連続の勝ち:
23 (129.07 USD)
最大連続利益:
129.07 USD (23)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
17.24%
最大入金額:
6.74%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
0.59
長いトレード:
102 (54.26%)
短いトレード:
86 (45.74%)
プロフィットファクター:
1.17
期待されたペイオフ:
0.57 USD
平均利益:
4.68 USD
平均損失:
-21.05 USD
最大連続の負け:
4 (-104.09 USD)
最大連続損失:
-104.09 USD (4)
月間成長:
-8.26%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
181.00 USD (42.00%)
比較ドローダウン:
残高による:
42.00% (181.00 USD)
エクイティによる:
13.94% (49.32 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD#
|157
|NZDCAD#
|12
|AUDCAD#
|11
|AUDNZD#
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD#
|90
|NZDCAD#
|8
|AUDCAD#
|6
|AUDNZD#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD#
|8.9K
|NZDCAD#
|1K
|AUDCAD#
|814
|AUDNZD#
|710
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +12.84 USD
最悪のトレード: -30 USD
最大連続の勝ち: 23
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +129.07 USD
最大連続損失: -104.09 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 8"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
