Sakchai Sriisaraporn

BC DeepAI Gold Stacking v1

Sakchai Sriisaraporn
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 48%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
188
Gewinntrades:
158 (84.04%)
Verlusttrades:
30 (15.96%)
Bester Trade:
12.84 USD
Schlechtester Trade:
-29.50 USD
Bruttoprofit:
739.02 USD (74 818 pips)
Bruttoverlust:
-631.49 USD (63 324 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
23 (129.07 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
129.07 USD (23)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
17.24%
Max deposit load:
6.74%
Letzter Trade:
9 Stunden
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
0.59
Long-Positionen:
102 (54.26%)
Short-Positionen:
86 (45.74%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
0.57 USD
Durchschnittlicher Profit:
4.68 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.05 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-104.09 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-104.09 USD (4)
Wachstum pro Monat :
-8.26%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
181.00 USD (42.00%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
42.00% (181.00 USD)
Kapital:
13.94% (49.32 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD# 157
NZDCAD# 12
AUDCAD# 11
AUDNZD# 8
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD# 90
NZDCAD# 8
AUDCAD# 6
AUDNZD# 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD# 8.9K
NZDCAD# 1K
AUDCAD# 814
AUDNZD# 710
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +12.84 USD
Schlechtester Trade: -30 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 23
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +129.07 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -104.09 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 8" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Dieses Signal wird für den Goldhandel in verschiedenen Strategien und Zeitrahmen verwendet. Es handelt sich um eine Stapelstrategie mit mittlerem Risiko, um in mehreren Zeitrahmen Gewinnchancen zu finden und so höchste Genauigkeit und Gewinnrate zu erzielen.


Keine Bewertungen
