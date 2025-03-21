시그널섹션
Sakchai Sriisaraporn

BC DeepAI Gold Stacking v1

Sakchai Sriisaraporn
0 리뷰
안정성
44
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 49%
XMGlobal-Real 8
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
198
이익 거래:
162 (81.81%)
손실 거래:
36 (18.18%)
최고의 거래:
12.84 USD
최악의 거래:
-29.50 USD
총 수익:
754.77 USD (75 844 pips)
총 손실:
-644.51 USD (65 333 pips)
연속 최대 이익:
23 (129.07 USD)
연속 최대 이익:
129.07 USD (23)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
20.28%
최대 입금량:
6.74%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
13
평균 유지 시간:
15 시간
회복 요인:
0.61
롱(주식매수):
105 (53.03%)
숏(주식차입매도):
93 (46.97%)
수익 요인:
1.17
기대수익:
0.56 USD
평균 이익:
4.66 USD
평균 손실:
-17.90 USD
연속 최대 손실:
4 (-104.09 USD)
연속 최대 손실:
-104.09 USD (4)
월별 성장률:
6.30%
연간 예측:
76.44%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
181.00 USD (42.00%)
상대적 삭감:
잔고별:
42.00% (181.00 USD)
자본금별:
13.94% (49.32 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GOLD# 157
NZDCAD# 15
AUDNZD# 14
AUDCAD# 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GOLD# 90
NZDCAD# 8
AUDNZD# 5
AUDCAD# 7
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GOLD# 8.9K
NZDCAD# 850
AUDNZD# -195
AUDCAD# 916
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +12.84 USD
최악의 거래: -30 USD
연속 최대 이익: 23
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +129.07 USD
연속 최대 손실: -104.09 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 8"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

이 신호는 금 거래에 여러 전략과 시간대에 사용됩니다. 이것은 가장 높은 정확도와 승률을 얻기 위해 여러 시간대에서 수익을 낼 기회를 찾는 중간 위험 스태킹 전략입니다.


리뷰 없음
2025.11.18 17:53
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 03:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.17 17:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 21:41
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 22:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.04 07:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 12:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.28 09:16
80% of growth achieved within 8 days. This comprises 4.65% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.19 13:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.03 06:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.24 03:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 16:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.16 09:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.16 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.10 01:54
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.3% of days out of 93 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 11:06
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 13:02
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
