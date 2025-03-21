- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
187
盈利交易:
157 (83.95%)
亏损交易:
30 (16.04%)
最好交易:
12.84 USD
最差交易:
-29.50 USD
毛利:
738.27 USD (74 716 pips)
毛利亏损:
-631.49 USD (63 324 pips)
最大连续赢利:
23 (129.07 USD)
最大连续盈利:
129.07 USD (23)
夏普比率:
0.08
交易活动:
17.24%
最大入金加载:
6.74%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
10
平均持有时间:
10 小时
采收率:
0.59
长期交易:
102 (54.55%)
短期交易:
85 (45.45%)
利润因子:
1.17
预期回报:
0.57 USD
平均利润:
4.70 USD
平均损失:
-21.05 USD
最大连续失误:
4 (-104.09 USD)
最大连续亏损:
-104.09 USD (4)
每月增长:
-6.46%
年度预测:
-78.40%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
181.00 USD (42.00%)
相对跌幅:
结余:
42.00% (181.00 USD)
净值:
13.94% (49.32 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|157
|NZDCAD#
|11
|AUDCAD#
|11
|AUDNZD#
|8
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|90
|NZDCAD#
|7
|AUDCAD#
|6
|AUDNZD#
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|8.9K
|NZDCAD#
|928
|AUDCAD#
|814
|AUDNZD#
|710
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +12.84 USD
最差交易: -30 USD
最大连续赢利: 23
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +129.07 USD
最大连续亏损: -104.09 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 8 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
47%
0
0
USD
USD
332
USD
USD
42
100%
187
83%
17%
1.16
0.57
USD
USD
42%
1:500