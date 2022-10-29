シグナルセクション
Daniel Moraes Da Silva

MajorForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
レビュー0件
信頼性
164週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 214%
XMGlobal-Real 38
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 373
利益トレード:
2 581 (76.51%)
損失トレード:
792 (23.48%)
ベストトレード:
44.84 USD
最悪のトレード:
-65.84 USD
総利益:
6 286.16 USD (538 578 pips)
総損失:
-3 994.64 USD (438 633 pips)
最大連続の勝ち:
39 (38.27 USD)
最大連続利益:
144.23 USD (14)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
89.56%
最大入金額:
22.70%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.00
長いトレード:
1 698 (50.34%)
短いトレード:
1 675 (49.66%)
プロフィットファクター:
1.57
期待されたペイオフ:
0.68 USD
平均利益:
2.44 USD
平均損失:
-5.04 USD
最大連続の負け:
9 (-3.32 USD)
最大連続損失:
-254.54 USD (6)
月間成長:
0.11%
年間予想:
4.78%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
254.54 USD (6.89%)
比較ドローダウン:
残高による:
11.64% (254.54 USD)
エクイティによる:
71.31% (1 049.91 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY# 768
AUDUSD# 608
NZDUSD# 544
GBPUSD# 521
EURUSD# 458
USDCHF# 255
USDCAD# 219
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY# 406
AUDUSD# 464
NZDUSD# 348
GBPUSD# 528
EURUSD# 218
USDCHF# 156
USDCAD# 171
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY# -13K
AUDUSD# 31K
NZDUSD# 24K
GBPUSD# 23K
EURUSD# 5.9K
USDCHF# 10K
USDCAD# 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +44.84 USD
最悪のトレード: -66 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +38.27 USD
最大連続損失: -3.32 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD (Majors).

Minimum balance is 1700 USD and leverage is 300.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.


Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/97963

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97962


How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.

Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618

In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


レビューなし
