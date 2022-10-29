- 成長
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|768
|AUDUSD#
|608
|NZDUSD#
|544
|GBPUSD#
|521
|EURUSD#
|458
|USDCHF#
|255
|USDCAD#
|219
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY#
|406
|AUDUSD#
|464
|NZDUSD#
|348
|GBPUSD#
|528
|EURUSD#
|218
|USDCHF#
|156
|USDCAD#
|171
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY#
|-13K
|AUDUSD#
|31K
|NZDUSD#
|24K
|GBPUSD#
|23K
|EURUSD#
|5.9K
|USDCHF#
|10K
|USDCAD#
|19K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 38"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 5% per month operating normally EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD (Majors).
Minimum balance is 1700 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/97963
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97962
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
