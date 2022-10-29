- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY#
|768
|AUDUSD#
|608
|NZDUSD#
|544
|GBPUSD#
|521
|EURUSD#
|458
|USDCHF#
|255
|USDCAD#
|219
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY#
|406
|AUDUSD#
|464
|NZDUSD#
|348
|GBPUSD#
|528
|EURUSD#
|218
|USDCHF#
|156
|USDCAD#
|171
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY#
|-13K
|AUDUSD#
|31K
|NZDUSD#
|24K
|GBPUSD#
|23K
|EURUSD#
|5.9K
|USDCHF#
|10K
|USDCAD#
|19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.
Thank you for choosing to follow me.
Seeking around 5% per month operating normally EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD (Majors).
Minimum balance is 1700 USD and leverage is 300.
Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.
Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:
MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/97963
MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97962
How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523
FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773
NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values below the Minimums Above.
Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618
In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?
