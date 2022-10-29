СигналыРазделы
MajorForce MT4

Daniel Moraes Da Silva
0 отзывов
Надежность
164 недели
0 / 0 USD
прирост с 2022 214%
XMGlobal-Real 38
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 373
Прибыльных трейдов:
2 581 (76.51%)
Убыточных трейдов:
792 (23.48%)
Лучший трейд:
44.84 USD
Худший трейд:
-65.84 USD
Общая прибыль:
6 286.16 USD (538 578 pips)
Общий убыток:
-3 994.64 USD (438 633 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (38.27 USD)
Макс. прибыль в серии:
144.23 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
89.56%
Макс. загрузка депозита:
22.70%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.00
Длинных трейдов:
1 698 (50.34%)
Коротких трейдов:
1 675 (49.66%)
Профит фактор:
1.57
Мат. ожидание:
0.68 USD
Средняя прибыль:
2.44 USD
Средний убыток:
-5.04 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-3.32 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.54 USD (6)
Прирост в месяц:
-0.59%
Годовой прогноз:
-5.45%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
254.54 USD (6.89%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
11.64% (254.54 USD)
По эквити:
71.31% (1 049.91 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY# 768
AUDUSD# 608
NZDUSD# 544
GBPUSD# 521
EURUSD# 458
USDCHF# 255
USDCAD# 219
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY# 406
AUDUSD# 464
NZDUSD# 348
GBPUSD# 528
EURUSD# 218
USDCHF# 156
USDCAD# 171
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY# -13K
AUDUSD# 31K
NZDUSD# 24K
GBPUSD# 23K
EURUSD# 5.9K
USDCHF# 10K
USDCAD# 19K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +44.84 USD
Худший трейд: -66 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +38.27 USD
Макс. убыток в серии: -3.32 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 38" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

NOTE: If you use Telegram it is better to chat through it, as my messages through mql5 are limited. My Profile has my contacts and Links.


Thank you for choosing to follow me.

Seeking around 5% per month operating normally EURUSD, GBPUSD, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD (Majors).

Minimum balance is 1700 USD and leverage is 300.

Please be aware that earnings are not guaranteed, Forex is a high risk market.


Sales link for Robot ToTheMoon NoPain version:

MT4: https://www.mql5.com/en/market/product/97963

MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/97962


How to Follow Signal: https://www.mql5.com/en/articles/523

FAQ about the Signals Service: https://www.mql5.com/en/forum/10773


NOTE: Avoid Problems by not Signing with Values ​​below the Minimums Above.

Explained in the Article: https://www.mql5.com/en/articles/618

In: Managing Funds or How to Select a Deal Volume?


Нет отзывов
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.18 10:03
No swaps are charged
2025.12.10 18:37
No swaps are charged on the signal account
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.12.04 11:43
No swaps are charged
2025.11.18 04:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.17 16:19
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.26 21:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.20 17:44
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.30 08:26
No swaps are charged on the signal account
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.04 08:33
No swaps are charged
2025.07.02 22:12
No swaps are charged on the signal account
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.24 09:05
No swaps are charged
2025.04.23 16:33
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.20 14:50
No swaps are charged on the signal account
2025.04.15 16:55
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
2025.03.26 12:02
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
MajorForce MT4
30 USD в месяц
214%
0
0
USD
1.5K
USD
164
94%
3 373
76%
90%
1.57
0.68
USD
71%
1:300
