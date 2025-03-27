通貨 / STKL
STKL: SunOpta Inc
6.42 USD 0.09 (1.42%)
セクター: 消費者防御 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
STKLの今日の為替レートは、1.42%変化しました。日中、通貨は1あたり6.33の安値と6.49の高値で取引されました。
SunOpta Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
STKL News
- Wall Street Analysts Think SunOpta (STKL) Could Surge 57.73%: Read This Before Placing a Bet
- SunOpta: The Bullish Call Remains Appetizing (NASDAQ:STKL)
- 3 Reasons Growth Investors Will Love SunOpta (STKL)
- Despite Fast-paced Momentum, SunOpta (STKL) Is Still a Bargain Stock
- Wall Street Analysts Believe SunOpta (STKL) Could Rally 60.26%: Here's is How to Trade
- Health & Fitness Stocks Positioned for Strong 2025 Growth
- Here is Why Growth Investors Should Buy SunOpta (STKL) Now
- SunOpta (STKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BellRing Brands (BRBR) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Chefs' Warehouse (CHEF) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights Catalyst Pharmaceuticals, SunOpta, Gambling.com and Orion Group
- Rising Cash Flows Make These 4 Stocks Worth Choosing Now
- All You Need to Know About SunOpta (STKL) Rating Upgrade to Strong Buy
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- SunOpta: This Plunge Offers A Buying Opportunity (NASDAQ:STKL)
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- SunOpta Inc. to Participate in Upcoming Investor Conference
- SunOpta shareholders approve key proposals at meeting
- Crude Oil Gains Over 2%; US Foods Posts Downbeat Earnings - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), argenx (NASDAQ:ARGX)
- Groupon Posts Upbeat Earnings, Joins Axon Enterprise, Warner Bros. Discovery, MercadoLibre And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Utz Brands Gets Analyst Upgrade As Salty Snacks Gain Traction, Promotions Ease - Freshpet (NASDAQ:FRPT), SunOpta (NASDAQ:STKL)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q4 2024 Update
1日のレンジ
6.33 6.49
1年のレンジ
3.65 8.07
- 以前の終値
- 6.33
- 始値
- 6.37
- 買値
- 6.42
- 買値
- 6.72
- 安値
- 6.33
- 高値
- 6.49
- 出来高
- 692
- 1日の変化
- 1.42%
- 1ヶ月の変化
- 3.38%
- 6ヶ月の変化
- 32.92%
- 1年の変化
- 0.47%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K