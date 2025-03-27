Валюты / STKL
STKL: SunOpta Inc
6.42 USD 0.01 (0.16%)
Сектор: Основное потребление Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс STKL за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.31, а максимальная — 6.46.
Следите за динамикой SunOpta Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости STKL
- Wall Street Analysts Think SunOpta (STKL) Could Surge 57.73%: Read This Before Placing a Bet
- SunOpta: The Bullish Call Remains Appetizing (NASDAQ:STKL)
- 3 Reasons Growth Investors Will Love SunOpta (STKL)
- Despite Fast-paced Momentum, SunOpta (STKL) Is Still a Bargain Stock
- Wall Street Analysts Believe SunOpta (STKL) Could Rally 60.26%: Here's is How to Trade
- Health & Fitness Stocks Positioned for Strong 2025 Growth
- Here is Why Growth Investors Should Buy SunOpta (STKL) Now
- SunOpta (STKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BellRing Brands (BRBR) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Chefs' Warehouse (CHEF) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights Catalyst Pharmaceuticals, SunOpta, Gambling.com and Orion Group
- Rising Cash Flows Make These 4 Stocks Worth Choosing Now
- All You Need to Know About SunOpta (STKL) Rating Upgrade to Strong Buy
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- SunOpta: This Plunge Offers A Buying Opportunity (NASDAQ:STKL)
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- SunOpta Inc. to Participate in Upcoming Investor Conference
- SunOpta shareholders approve key proposals at meeting
- Crude Oil Gains Over 2%; US Foods Posts Downbeat Earnings - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), argenx (NASDAQ:ARGX)
- Groupon Posts Upbeat Earnings, Joins Axon Enterprise, Warner Bros. Discovery, MercadoLibre And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Utz Brands Gets Analyst Upgrade As Salty Snacks Gain Traction, Promotions Ease - Freshpet (NASDAQ:FRPT), SunOpta (NASDAQ:STKL)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q4 2024 Update
Дневной диапазон
6.31 6.46
Годовой диапазон
3.65 8.07
- Предыдущее закрытие
- 6.41
- Open
- 6.41
- Bid
- 6.42
- Ask
- 6.72
- Low
- 6.31
- High
- 6.46
- Объем
- 494
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 3.38%
- 6-месячное изменение
- 32.92%
- Годовое изменение
- 0.47%
