Währungen / STKL
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
STKL: SunOpta Inc
6.26 USD 0.16 (2.49%)
Sektor: Konjunkturunabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von STKL hat sich für heute um -2.49% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.26 bis zu einem Hoch von 6.41 gehandelt.
Verfolgen Sie die SunOpta Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
STKL News
- Wall Street Analysts Think SunOpta (STKL) Could Surge 57.73%: Read This Before Placing a Bet
- SunOpta: The Bullish Call Remains Appetizing (NASDAQ:STKL)
- 3 Reasons Growth Investors Will Love SunOpta (STKL)
- Despite Fast-paced Momentum, SunOpta (STKL) Is Still a Bargain Stock
- Wall Street Analysts Believe SunOpta (STKL) Could Rally 60.26%: Here's is How to Trade
- Health & Fitness Stocks Positioned for Strong 2025 Growth
- Here is Why Growth Investors Should Buy SunOpta (STKL) Now
- SunOpta (STKL) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- BellRing Brands (BRBR) Q3 Earnings and Revenues Top Estimates
- Chefs' Warehouse (CHEF) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Zacks.com featured highlights Catalyst Pharmaceuticals, SunOpta, Gambling.com and Orion Group
- Rising Cash Flows Make These 4 Stocks Worth Choosing Now
- All You Need to Know About SunOpta (STKL) Rating Upgrade to Strong Buy
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q1 2025 Update
- Embark Small Cap Equity Fund Q1 2025 Commentary (Mutual Fund:ESCWX)
- SunOpta: This Plunge Offers A Buying Opportunity (NASDAQ:STKL)
- Adecoagro Trades Cheap, But Lacks Near-Term Catalysts (NYSE:AGRO)
- SunOpta Inc. to Participate in Upcoming Investor Conference
- SunOpta shareholders approve key proposals at meeting
- Crude Oil Gains Over 2%; US Foods Posts Downbeat Earnings - ADMA Biologics (NASDAQ:ADMA), argenx (NASDAQ:ARGX)
- Groupon Posts Upbeat Earnings, Joins Axon Enterprise, Warner Bros. Discovery, MercadoLibre And Other Big Stocks Moving Higher On Thursday - AppLovin (NASDAQ:APP), Alvotech (NASDAQ:ALVO)
- Utz Brands Gets Analyst Upgrade As Salty Snacks Gain Traction, Promotions Ease - Freshpet (NASDAQ:FRPT), SunOpta (NASDAQ:STKL)
- Thornburg Small/Mid Cap Core Fund Q4 2024 Commentary
- Tracking Leon Cooperman’s Omega Advisors Portfolio – Q4 2024 Update
Tagesspanne
6.26 6.41
Jahresspanne
3.65 8.07
- Vorheriger Schlusskurs
- 6.42
- Eröffnung
- 6.41
- Bid
- 6.26
- Ask
- 6.56
- Tief
- 6.26
- Hoch
- 6.41
- Volumen
- 180
- Tagesänderung
- -2.49%
- Monatsänderung
- 0.81%
- 6-Monatsänderung
- 29.61%
- Jahresänderung
- -2.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K