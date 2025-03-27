货币 / STKL
STKL: SunOpta Inc
6.42 USD 0.01 (0.16%)
版块: 消费防御 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日STKL汇率已更改0.16%。当日，交易品种以低点6.31和高点6.46进行交易。
关注SunOpta Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
STKL新闻
日范围
6.31 6.46
年范围
3.65 8.07
- 前一天收盘价
- 6.41
- 开盘价
- 6.41
- 卖价
- 6.42
- 买价
- 6.72
- 最低价
- 6.31
- 最高价
- 6.46
- 交易量
- 494
- 日变化
- 0.16%
- 月变化
- 3.38%
- 6个月变化
- 32.92%
- 年变化
- 0.47%
