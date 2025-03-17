通貨 / RBOT
RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A
5.80 USD 0.34 (5.54%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RBOTの今日の為替レートは、-5.54%変化しました。日中、通貨は1あたり5.76の安値と6.52の高値で取引されました。
Vicarious Surgical Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
5.76 6.52
1年のレンジ
5.00 19.00
- 以前の終値
- 6.14
- 始値
- 6.52
- 買値
- 5.80
- 買値
- 6.10
- 安値
- 5.76
- 高値
- 6.52
- 出来高
- 61
- 1日の変化
- -5.54%
- 1ヶ月の変化
- -3.33%
- 6ヶ月の変化
- -13.82%
- 1年の変化
- 6.23%
