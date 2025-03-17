Dövizler / RBOT
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A
5.87 USD 0.07 (1.21%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RBOT fiyatı bugün 1.21% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 5.80 ve Yüksek fiyatı olarak 6.18 aralığında işlem gördü.
Vicarious Surgical Inc Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBOT haberleri
- Piper Sandler lowers Vicarious Surgical stock price target on delayed clinical use
- Vicarious Surgical Narrows Loss in Q2
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Piper Sandler names Abbott, Edwards, Glaukos as top medtech catalyst picks
- Vicarious Surgical CTO Khalifa Sammy sells $4,912 in stock
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
5.80 6.18
Yıllık aralık
5.00 19.00
- Önceki kapanış
- 5.80
- Açılış
- 6.03
- Satış
- 5.87
- Alış
- 6.17
- Düşük
- 5.80
- Yüksek
- 6.18
- Hacim
- 60
- Günlük değişim
- 1.21%
- Aylık değişim
- -2.17%
- 6 aylık değişim
- -12.78%
- Yıllık değişim
- 7.51%
21 Eylül, Pazar