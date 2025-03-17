Valute / RBOT
RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A
5.87 USD 0.07 (1.21%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RBOT ha avuto una variazione del 1.21% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 5.80 e ad un massimo di 6.18.
Segui le dinamiche di Vicarious Surgical Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
RBOT News
- Piper Sandler lowers Vicarious Surgical stock price target on delayed clinical use
- Vicarious Surgical Narrows Loss in Q2
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Piper Sandler names Abbott, Edwards, Glaukos as top medtech catalyst picks
- Vicarious Surgical CTO Khalifa Sammy sells $4,912 in stock
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
5.80 6.18
Intervallo Annuale
5.00 19.00
- Chiusura Precedente
- 5.80
- Apertura
- 6.03
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- Minimo
- 5.80
- Massimo
- 6.18
- Volume
- 60
- Variazione giornaliera
- 1.21%
- Variazione Mensile
- -2.17%
- Variazione Semestrale
- -12.78%
- Variazione Annuale
- 7.51%
21 settembre, domenica