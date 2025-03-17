Divisas / RBOT
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A
6.14 USD 0.19 (3.19%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de RBOT de hoy ha cambiado un 3.19%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 5.98, mientras que el máximo ha alcanzado 6.45.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Vicarious Surgical Inc Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBOT News
- Piper Sandler lowers Vicarious Surgical stock price target on delayed clinical use
- Vicarious Surgical Narrows Loss in Q2
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Piper Sandler names Abbott, Edwards, Glaukos as top medtech catalyst picks
- Vicarious Surgical CTO Khalifa Sammy sells $4,912 in stock
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
5.98 6.45
Rango anual
5.00 19.00
- Cierres anteriores
- 5.95
- Open
- 5.98
- Bid
- 6.14
- Ask
- 6.44
- Low
- 5.98
- High
- 6.45
- Volumen
- 97
- Cambio diario
- 3.19%
- Cambio mensual
- 2.33%
- Cambio a 6 meses
- -8.77%
- Cambio anual
- 12.45%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B