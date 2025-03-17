КотировкиРазделы
RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A

5.95 USD 0.12 (2.06%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RBOT за сегодня изменился на 2.06%. При этом минимальная цена на торгах достигала 5.81, а максимальная — 5.99.

Следите за динамикой Vicarious Surgical Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
5.81 5.99
Годовой диапазон
5.00 19.00
Предыдущее закрытие
5.83
Open
5.99
Bid
5.95
Ask
6.25
Low
5.81
High
5.99
Объем
19
Дневное изменение
2.06%
Месячное изменение
-0.83%
6-месячное изменение
-11.59%
Годовое изменение
8.97%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.