RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A
5.87 USD 0.07 (1.21%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RBOT a changé de 1.21% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 5.80 et à un maximum de 6.18.
Suivez la dynamique Vicarious Surgical Inc Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
5.80 6.18
Range Annuel
5.00 19.00
- 5.80
- 6.03
- 5.87
- 6.17
- 5.80
- 6.18
- 60
- 1.21%
- -2.17%
- -12.78%
- 7.51%
20 septembre, samedi