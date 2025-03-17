Währungen / RBOT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A
5.90 USD 0.10 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RBOT hat sich für heute um 1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 5.87 bis zu einem Hoch von 6.18 gehandelt.
Verfolgen Sie die Vicarious Surgical Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBOT News
- Piper Sandler lowers Vicarious Surgical stock price target on delayed clinical use
- Vicarious Surgical Narrows Loss in Q2
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Piper Sandler names Abbott, Edwards, Glaukos as top medtech catalyst picks
- Vicarious Surgical CTO Khalifa Sammy sells $4,912 in stock
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
5.87 6.18
Jahresspanne
5.00 19.00
- Vorheriger Schlusskurs
- 5.80
- Eröffnung
- 6.03
- Bid
- 5.90
- Ask
- 6.20
- Tief
- 5.87
- Hoch
- 6.18
- Volumen
- 39
- Tagesänderung
- 1.72%
- Monatsänderung
- -1.67%
- 6-Monatsänderung
- -12.33%
- Jahresänderung
- 8.06%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K