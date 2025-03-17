통화 / RBOT
RBOT: Vicarious Surgical Inc Class A
5.87 USD 0.07 (1.21%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
RBOT 환율이 오늘 1.21%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 5.80이고 고가는 6.18이었습니다.
Vicarious Surgical Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBOT News
- Piper Sandler lowers Vicarious Surgical stock price target on delayed clinical use
- Vicarious Surgical Narrows Loss in Q2
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Piper Sandler names Abbott, Edwards, Glaukos as top medtech catalyst picks
- Vicarious Surgical CTO Khalifa Sammy sells $4,912 in stock
- Vicarious Surgical Inc. (RBOT) Q4 2024 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
5.80 6.18
년간 변동
5.00 19.00
- 이전 종가
- 5.80
- 시가
- 6.03
- Bid
- 5.87
- Ask
- 6.17
- 저가
- 5.80
- 고가
- 6.18
- 볼륨
- 60
- 일일 변동
- 1.21%
- 월 변동
- -2.17%
- 6개월 변동
- -12.78%
- 년간 변동율
- 7.51%
20 9월, 토요일