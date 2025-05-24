クォートセクション
通貨 / PWB
PWB: Invesco Large Cap Growth ETF

127.74 USD 1.35 (1.07%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PWBの今日の為替レートは、1.07%変化しました。日中、通貨は1あたり127.25の安値と127.96の高値で取引されました。

Invesco Large Cap Growth ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PWB株の現在の価格は？

Invesco Large Cap Growth ETFの株価は本日127.74です。127.25 - 127.96内で取引され、前日の終値は126.39、取引量は39に達しました。PWBのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco Large Cap Growth ETFの株は配当を出しますか？

Invesco Large Cap Growth ETFの現在の価格は127.74です。配当方針は会社によりますが、投資家は28.95%やUSDにも注目します。PWBの動きはライブチャートで確認できます。

PWB株を買う方法は？

Invesco Large Cap Growth ETFの株は現在127.74で購入可能です。注文は通常127.74または128.04付近で行われ、39や0.38%が市場の動きを示します。PWBの最新情報はライブチャートで確認できます。

PWB株に投資する方法は？

Invesco Large Cap Growth ETFへの投資では、年間の値幅82.55 - 128.53と現在の127.74を考慮します。注文は多くの場合127.74や128.04で行われる前に、2.60%や26.00%と比較されます。PWBの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco Large Cap Growth ETFの株の最高値は？

Invesco Large Cap Growth ETFの過去1年の最高値は128.53でした。82.55 - 128.53内で株価は大きく変動し、126.39と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco Large Cap Growth ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco Large Cap Growth ETFの株の最低値は？

Invesco Large Cap Growth ETF(PWB)の年間最安値は82.55でした。現在の127.74や82.55 - 128.53と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PWBの動きはライブチャートで確認できます。

PWBの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco Large Cap Growth ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、126.39、28.95%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
127.25 127.96
1年のレンジ
82.55 128.53
以前の終値
126.39
始値
127.26
買値
127.74
買値
128.04
安値
127.25
高値
127.96
出来高
39
1日の変化
1.07%
1ヶ月の変化
2.60%
6ヶ月の変化
26.00%
1年の変化
28.95%
