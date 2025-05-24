КотировкиРазделы
PWB: Invesco Large Cap Growth ETF

127.69 USD 1.30 (1.03%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PWB за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.25, а максимальная — 127.69.

Следите за динамикой Invesco Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PWB сегодня?

Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) сегодня оценивается на уровне 127.69. Инструмент торгуется в пределах 127.25 - 127.69, вчерашнее закрытие составило 126.39, а торговый объем достиг 11. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PWB в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco Large Cap Growth ETF?

Invesco Large Cap Growth ETF в настоящее время оценивается в 127.69. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 28.90% и USD. Отслеживайте движения PWB на графике в реальном времени.

Как купить акции PWB?

Вы можете купить акции Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) по текущей цене 127.69. Ордера обычно размещаются около 127.69 или 127.99, тогда как 11 и 0.34% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PWB на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PWB?

Инвестирование в Invesco Large Cap Growth ETF предполагает учет годового диапазона 82.55 - 128.53 и текущей цены 127.69. Многие сравнивают 2.56% и 25.95% перед размещением ордеров на 127.69 или 127.99. Изучайте ежедневные изменения цены PWB на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco Large Cap Growth ETF?

Самая высокая цена Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) за последний год составила 128.53. Акции заметно колебались в пределах 82.55 - 128.53, сравнение с 126.39 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco Large Cap Growth ETF на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco Large Cap Growth ETF?

Самая низкая цена Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) за год составила 82.55. Сравнение с текущими 127.69 и 82.55 - 128.53 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PWB во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PWB?

В прошлом Invesco Large Cap Growth ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 126.39 и 28.90% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
127.25 127.69
Годовой диапазон
82.55 128.53
Предыдущее закрытие
126.39
Open
127.26
Bid
127.69
Ask
127.99
Low
127.25
High
127.69
Объем
11
Дневное изменение
1.03%
Месячное изменение
2.56%
6-месячное изменение
25.95%
Годовое изменение
28.90%
