Курс PWB за сегодня изменился на 1.03%. При этом минимальная цена на торгах достигала 127.25, а максимальная — 127.69.

Следите за динамикой Invesco Large Cap Growth ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.