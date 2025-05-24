报价部分
PWB: Invesco Large Cap Growth ETF

127.69 USD 1.30 (1.03%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日PWB汇率已更改1.03%。当日，交易品种以低点127.25和高点127.69进行交易。

关注Invesco Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

PWB新闻

常见问题解答

PWB股票今天的价格是多少？

Invesco Large Cap Growth ETF股票今天的定价为127.69。它在127.25 - 127.69范围内交易，昨天的收盘价为126.39，交易量达到11。PWB的实时价格图表显示了这些更新。

Invesco Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

Invesco Large Cap Growth ETF目前的价值为127.69。股息政策取决于公司，而投资者也会关注28.90%和USD。实时查看图表以跟踪PWB走势。

如何购买PWB股票？

您可以以127.69的当前价格购买Invesco Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在127.69或127.99附近，而11和0.34%显示市场活动。立即关注PWB的实时图表更新。

如何投资PWB股票？

投资Invesco Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围82.55 - 128.53和当前价格127.69。许多人在以127.69或127.99下订单之前，会比较2.56%和。实时查看PWB价格图表，了解每日变化。

Invesco Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Invesco Large Cap Growth ETF的最高价格是128.53。在82.55 - 128.53内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Invesco Large Cap Growth ETF的绩效。

Invesco Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

Invesco Large Cap Growth ETF（PWB）的最低价格为82.55。将其与当前的127.69和82.55 - 128.53进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看PWB在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

PWB股票是什么时候拆分的？

Invesco Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、126.39和28.90%中可见。

日范围
127.25 127.69
年范围
82.55 128.53
前一天收盘价
126.39
开盘价
127.26
卖价
127.69
买价
127.99
最低价
127.25
最高价
127.69
交易量
11
日变化
1.03%
月变化
2.56%
6个月变化
25.95%
年变化
28.90%
