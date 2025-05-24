- Übersicht
PWB: Invesco Large Cap Growth ETF
Der Wechselkurs von PWB hat sich für heute um 1.03% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 127.25 bis zu einem Hoch von 127.69 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco Large Cap Growth ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PWB heute?
Die Aktie von Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) notiert heute bei 127.69. Sie wird innerhalb einer Spanne von 127.25 - 127.69 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 126.39 und das Handelsvolumen erreichte 11. Das Live-Chart von PWB zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PWB Dividenden?
Invesco Large Cap Growth ETF wird derzeit mit 127.69 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 28.90% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PWB zu verfolgen.
Wie kaufe ich PWB-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) zum aktuellen Kurs von 127.69 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 127.69 oder 127.99 platziert, während 11 und 0.34% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PWB auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PWB-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco Large Cap Growth ETF müssen die jährliche Spanne 82.55 - 128.53 und der aktuelle Kurs 127.69 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 2.56% und 25.95%, bevor sie Orders zu 127.69 oder 127.99 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PWB.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco Large Cap Growth ETF?
Der höchste Kurs von Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) im vergangenen Jahr lag bei 128.53. Innerhalb von 82.55 - 128.53 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 126.39 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco Large Cap Growth ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco Large Cap Growth ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) im Laufe des Jahres betrug 82.55. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 127.69 und der Spanne 82.55 - 128.53 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PWB live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PWB statt?
Invesco Large Cap Growth ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 126.39 und 28.90% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 126.39
- Eröffnung
- 127.26
- Bid
- 127.69
- Ask
- 127.99
- Tief
- 127.25
- Hoch
- 127.69
- Volumen
- 11
- Tagesänderung
- 1.03%
- Monatsänderung
- 2.56%
- 6-Monatsänderung
- 25.95%
- Jahresänderung
- 28.90%