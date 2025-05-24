- Aperçu
PWB: Invesco Large Cap Growth ETF
Le taux de change de PWB a changé de 1.03% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 127.25 et à un maximum de 127.69.
Suivez la dynamique Invesco Large Cap Growth ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action PWB aujourd'hui ?
L'action Invesco Large Cap Growth ETF est cotée à 127.69 aujourd'hui. Elle se négocie dans 127.25 - 127.69, a clôturé hier à 126.39 et son volume d'échange a atteint 11. Le graphique en temps réel du cours de PWB présente ces mises à jour.
L'action Invesco Large Cap Growth ETF verse-t-elle des dividendes ?
Invesco Large Cap Growth ETF est actuellement valorisé à 127.69. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également 28.90% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PWB.
Comment acheter des actions PWB ?
Vous pouvez acheter des actions Invesco Large Cap Growth ETF au cours actuel de 127.69. Les ordres sont généralement placés à proximité de 127.69 ou de 127.99, le 11 et le 0.34% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PWB sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action PWB ?
Investir dans Invesco Large Cap Growth ETF implique de prendre en compte la fourchette annuelle 82.55 - 128.53 et le prix actuel 127.69. Beaucoup comparent 2.56% et 25.95% avant de passer des ordres à 127.69 ou 127.99. Consultez le graphique du cours de PWB en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco Large Cap Growth ETF ?
Le cours le plus élevé de Invesco Large Cap Growth ETF l'année dernière était 128.53. Au cours de 82.55 - 128.53, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 126.39 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco Large Cap Growth ETF sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco Large Cap Growth ETF ?
Le cours le plus bas de Invesco Large Cap Growth ETF (PWB) sur l'année a été 82.55. Sa comparaison avec 127.69 et 82.55 - 128.53 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PWB sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action PWB a-t-elle été divisée ?
Invesco Large Cap Growth ETF a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 126.39 et 28.90% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 126.39
- Ouverture
- 127.26
- Bid
- 127.69
- Ask
- 127.99
- Plus Bas
- 127.25
- Plus Haut
- 127.69
- Volume
- 11
- Changement quotidien
- 1.03%
- Changement Mensuel
- 2.56%
- Changement à 6 Mois
- 25.95%
- Changement Annuel
- 28.90%