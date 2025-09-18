通貨 / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF
244.85 USD 5.93 (2.48%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
IWMの今日の為替レートは、2.48%変化しました。日中、通貨は1あたり240.13の安値と245.15の高値で取引されました。
iShares Russell 2000 ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
240.13 245.15
1年のレンジ
171.74 245.15
- 以前の終値
- 238.92
- 始値
- 240.79
- 買値
- 244.85
- 買値
- 245.15
- 安値
- 240.13
- 高値
- 245.15
- 出来高
- 76.570 K
- 1日の変化
- 2.48%
- 1ヶ月の変化
- 5.55%
- 6ヶ月の変化
- 23.05%
- 1年の変化
- 11.21%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K