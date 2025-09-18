Währungen / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF
243.16 USD 1.69 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von IWM hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 242.84 bis zu einem Hoch von 245.53 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares Russell 2000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
242.84 245.53
Jahresspanne
171.74 245.53
- Vorheriger Schlusskurs
- 244.85
- Eröffnung
- 245.53
- Bid
- 243.16
- Ask
- 243.46
- Tief
- 242.84
- Hoch
- 245.53
- Volumen
- 44.687 K
- Tagesänderung
- -0.69%
- Monatsänderung
- 4.82%
- 6-Monatsänderung
- 22.20%
- Jahresänderung
- 10.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K