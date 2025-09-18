KurseKategorien
IWM: iShares Russell 2000 ETF

243.16 USD 1.69 (0.69%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von IWM hat sich für heute um -0.69% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 242.84 bis zu einem Hoch von 245.53 gehandelt.

Verfolgen Sie die iShares Russell 2000 ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
242.84 245.53
Jahresspanne
171.74 245.53
Vorheriger Schlusskurs
244.85
Eröffnung
245.53
Bid
243.16
Ask
243.46
Tief
242.84
Hoch
245.53
Volumen
44.687 K
Tagesänderung
-0.69%
Monatsänderung
4.82%
6-Monatsänderung
22.20%
Jahresänderung
10.44%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K