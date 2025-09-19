Dövizler / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF
242.94 USD 1.91 (0.78%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
IWM fiyatı bugün -0.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 242.51 ve Yüksek fiyatı olarak 245.53 aralığında işlem gördü.
iShares Russell 2000 ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
IWM haberleri
Günlük aralık
242.51 245.53
Yıllık aralık
171.74 245.53
- Önceki kapanış
- 244.85
- Açılış
- 245.53
- Satış
- 242.94
- Alış
- 243.24
- Düşük
- 242.51
- Yüksek
- 245.53
- Hacim
- 66.352 K
- Günlük değişim
- -0.78%
- Aylık değişim
- 4.72%
- 6 aylık değişim
- 22.09%
- Yıllık değişim
- 10.34%
21 Eylül, Pazar