Валюты / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF
238.27 USD 1.08 (0.45%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс IWM за сегодня изменился на -0.45%. При этом минимальная цена на торгах достигала 236.76, а максимальная — 238.93.
Следите за динамикой iShares Russell 2000 ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
236.76 238.93
Годовой диапазон
171.74 244.98
- Предыдущее закрытие
- 239.35
- Open
- 238.44
- Bid
- 238.27
- Ask
- 238.57
- Low
- 236.76
- High
- 238.93
- Объем
- 56.375 K
- Дневное изменение
- -0.45%
- Месячное изменение
- 2.71%
- 6-месячное изменение
- 19.75%
- Годовое изменение
- 8.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.