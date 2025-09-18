통화 / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF
242.94 USD 1.91 (0.78%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
IWM 환율이 오늘 -0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 242.51이고 고가는 245.53이었습니다.
iShares Russell 2000 ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
IWM News
일일 변동 비율
242.51 245.53
년간 변동
171.74 245.53
- 이전 종가
- 244.85
- 시가
- 245.53
- Bid
- 242.94
- Ask
- 243.24
- 저가
- 242.51
- 고가
- 245.53
- 볼륨
- 66.352 K
- 일일 변동
- -0.78%
- 월 변동
- 4.72%
- 6개월 변동
- 22.09%
- 년간 변동율
- 10.34%
20 9월, 토요일