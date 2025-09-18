Devises / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF
242.94 USD 1.91 (0.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de IWM a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 242.51 et à un maximum de 245.53.
Suivez la dynamique iShares Russell 2000 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Range quotidien
242.51 245.53
Range Annuel
171.74 245.53
- Clôture Précédente
- 244.85
- Ouverture
- 245.53
- Bid
- 242.94
- Ask
- 243.24
- Plus Bas
- 242.51
- Plus Haut
- 245.53
- Volume
- 66.352 K
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- 4.72%
- Changement à 6 Mois
- 22.09%
- Changement Annuel
- 10.34%
20 septembre, samedi