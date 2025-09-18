CotationsSections
Devises / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF

242.94 USD 1.91 (0.78%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de IWM a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 242.51 et à un maximum de 245.53.

Suivez la dynamique iShares Russell 2000 ETF. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
242.51 245.53
Range Annuel
171.74 245.53
Clôture Précédente
244.85
Ouverture
245.53
Bid
242.94
Ask
243.24
Plus Bas
242.51
Plus Haut
245.53
Volume
66.352 K
Changement quotidien
-0.78%
Changement Mensuel
4.72%
Changement à 6 Mois
22.09%
Changement Annuel
10.34%
