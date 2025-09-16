货币 / IWM
IWM: iShares Russell 2000 ETF
238.92 USD 0.65 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日IWM汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点237.02和高点244.28进行交易。
关注iShares Russell 2000 ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
IWM新闻
日范围
237.02 244.28
年范围
171.74 244.98
- 前一天收盘价
- 238.27
- 开盘价
- 238.82
- 卖价
- 238.92
- 买价
- 239.22
- 最低价
- 237.02
- 最高价
- 244.28
- 交易量
- 132.092 K
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 2.99%
- 6个月变化
- 20.07%
- 年变化
- 8.52%
