クォートセクション
通貨 / HOVNP
株に戻る

HOVNP: Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100

20.52 USD 0.16 (0.77%)
セクター: 消費者向けサイクル ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

HOVNPの今日の為替レートは、-0.77%変化しました。日中、通貨は1あたり20.48の安値と20.80の高値で取引されました。

Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

HOVNP News

1日のレンジ
20.48 20.80
1年のレンジ
16.05 20.94
以前の終値
20.68
始値
20.80
買値
20.52
買値
20.82
安値
20.48
高値
20.80
出来高
27
1日の変化
-0.77%
1ヶ月の変化
3.12%
6ヶ月の変化
21.35%
1年の変化
16.13%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K