Divisas / HOVNP
HOVNP: Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100
20.68 USD 0.23 (1.12%)
Sector: Valores de Consumo Cíclico Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de HOVNP de hoy ha cambiado un 1.12%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 20.38, mientras que el máximo ha alcanzado 20.69.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
20.38 20.69
Rango anual
16.05 20.94
- Cierres anteriores
- 20.45
- Open
- 20.48
- Bid
- 20.68
- Ask
- 20.98
- Low
- 20.38
- High
- 20.69
- Volumen
- 22
- Cambio diario
- 1.12%
- Cambio mensual
- 3.92%
- Cambio a 6 meses
- 22.29%
- Cambio anual
- 17.03%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B