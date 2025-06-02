Валюты / HOVNP
HOVNP: Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100
20.45 USD 0.32 (1.59%)
Сектор: Потребление циклического спроса Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс HOVNP за сегодня изменился на 1.59%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.10, а максимальная — 20.94.
Следите за динамикой Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
20.10 20.94
Годовой диапазон
16.05 20.94
- Предыдущее закрытие
- 20.13
- Open
- 20.11
- Bid
- 20.45
- Ask
- 20.75
- Low
- 20.10
- High
- 20.94
- Объем
- 80
- Дневное изменение
- 1.59%
- Месячное изменение
- 2.76%
- 6-месячное изменение
- 20.93%
- Годовое изменение
- 15.73%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.