Valute / HOVNP
HOVNP: Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100
20.76 USD 0.24 (1.17%)
Settore: Beni di Consumo Ciclici Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio HOVNP ha avuto una variazione del 1.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 20.55 e ad un massimo di 20.85.
Segui le dinamiche di Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Intervallo Giornaliero
20.55 20.85
Intervallo Annuale
16.05 20.94
- Chiusura Precedente
- 20.52
- Apertura
- 20.79
- Bid
- 20.76
- Ask
- 21.06
- Minimo
- 20.55
- Massimo
- 20.85
- Volume
- 63
- Variazione giornaliera
- 1.17%
- Variazione Mensile
- 4.32%
- Variazione Semestrale
- 22.77%
- Variazione Annuale
- 17.49%
21 settembre, domenica