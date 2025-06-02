Währungen / HOVNP
HOVNP: Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100
20.68 USD 0.16 (0.78%)
Sektor: Konjunkturabhängige Güter Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von HOVNP hat sich für heute um 0.78% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 20.55 bis zu einem Hoch von 20.79 gehandelt.
Verfolgen Sie die Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
20.55 20.79
Jahresspanne
16.05 20.94
- Vorheriger Schlusskurs
- 20.52
- Eröffnung
- 20.79
- Bid
- 20.68
- Ask
- 20.98
- Tief
- 20.55
- Hoch
- 20.79
- Volumen
- 23
- Tagesänderung
- 0.78%
- Monatsänderung
- 3.92%
- 6-Monatsänderung
- 22.29%
- Jahresänderung
- 17.03%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K