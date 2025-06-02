FiyatlarBölümler
Dövizler / HOVNP
HOVNP: Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100

20.76 USD 0.24 (1.17%)
Sektör: Tüketici - Döngüsel Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

HOVNP fiyatı bugün 1.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 20.55 ve Yüksek fiyatı olarak 20.85 aralığında işlem gördü.

Hovnanian Enterprises Inc - Depositary Share representing 1/100 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
20.55 20.85
Yıllık aralık
16.05 20.94
Önceki kapanış
20.52
Açılış
20.79
Satış
20.76
Alış
21.06
Düşük
20.55
Yüksek
20.85
Hacim
63
Günlük değişim
1.17%
Aylık değişim
4.32%
6 aylık değişim
22.77%
Yıllık değişim
17.49%
21 Eylül, Pazar