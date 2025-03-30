通貨 / GAU
GAU: Galiano Gold Inc
2.37 USD 0.05 (2.07%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GAUの今日の為替レートは、-2.07%変化しました。日中、通貨は1あたり2.36の安値と2.42の高値で取引されました。
Galiano Gold Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GAU News
1日のレンジ
2.36 2.42
1年のレンジ
1.00 2.72
- 以前の終値
- 2.42
- 始値
- 2.40
- 買値
- 2.37
- 買値
- 2.67
- 安値
- 2.36
- 高値
- 2.42
- 出来高
- 1.354 K
- 1日の変化
- -2.07%
- 1ヶ月の変化
- 7.73%
- 6ヶ月の変化
- 92.68%
- 1年の変化
- 66.90%
