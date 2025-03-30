Валюты / GAU
GAU: Galiano Gold Inc
2.51 USD 0.04 (1.57%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GAU за сегодня изменился на -1.57%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.48, а максимальная — 2.57.
Следите за динамикой Galiano Gold Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
2.48 2.57
Годовой диапазон
1.00 2.72
- Предыдущее закрытие
- 2.55
- Open
- 2.57
- Bid
- 2.51
- Ask
- 2.81
- Low
- 2.48
- High
- 2.57
- Объем
- 1.702 K
- Дневное изменение
- -1.57%
- Месячное изменение
- 14.09%
- 6-месячное изменение
- 104.07%
- Годовое изменение
- 76.76%
