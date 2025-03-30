Währungen / GAU
GAU: Galiano Gold Inc
2.37 USD 0.05 (2.07%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GAU hat sich für heute um -2.07% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.36 bis zu einem Hoch von 2.42 gehandelt.
Verfolgen Sie die Galiano Gold Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GAU News
Tagesspanne
2.36 2.42
Jahresspanne
1.00 2.72
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.42
- Eröffnung
- 2.40
- Bid
- 2.37
- Ask
- 2.67
- Tief
- 2.36
- Hoch
- 2.42
- Volumen
- 1.354 K
- Tagesänderung
- -2.07%
- Monatsänderung
- 7.73%
- 6-Monatsänderung
- 92.68%
- Jahresänderung
- 66.90%
